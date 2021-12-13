13 Декабря 2021
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Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Николай Бонданренко пытается организовать всероссийский референдум по поводу QR-кодов

В Саратовской области решили по примеру Швейцарии провести референдум по поводу ковидных ограничений. Правда, в варианте саратовской инициативной группы под предводительством коммуниста Николая Бондаренко речь идет именно о "всероссийском референдуме против QR-кодов".

В минувшие выходные состоялось собрание организаторов.

"На собрании присутствовало несколько представителей избирательной комиссии нашего региона. В работе участвовал нотариус, который заверял явку и удостоверялся в полномочиях и законности участия каждого гражданина. Соблюдены все нормы и процессуальные сроки. Единогласным решением вопрос будет вынесен на референдум. Теперь все документы будут сданы в ЦИК Элле Памфиловой, которая должна будет зарегистрировать эту инициативу! Хочу напомнить Элле Александровне, что народ – единственный легитимный источник власти! Сейчас народ хочет идти по законному и мирному пути. Народ нужно услышать, а не толкать на улицу", - пишет Бондаренко в своем Instagram-аккаунте.

Он отмечает, что "референдумы в нашей стране фактически запрещены, на это наложено табу". "Но в силу того, что этот вопрос вызывает широкий общественный резонанс, мы настаиваем на конструктивном, легальном пути обсуждения этого вопроса, а не на волюнтаристском решении власти, которая отстаивает интересы исключительно олигархического меньшинства", - добавляет депутат саратовской облдумы.

Теги: референдум, qr-коды, николай бондаренко



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