13 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Перми пожарные сообщили об автохамах: спецмашинам все чаще не уступают дорогу

На дорогах Перми водители не уступают дорогу спецтранспорту. Такой вывод сделали сотрудники пожарно-спасательной части по итогам совместного рейда с ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Во время рейда было составлено три протокола в отношении водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 кодекса РФ об административных правонарушениях.

"В правилах дорожного движения прописано, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований некоторых разделов правил, кроме сигналов регулировщика. То есть они могут проехать на красный свет, развернуться или повернуть там, где для всех остальных это запрещено, двигаться по встречной полосе, превышать скорость, но при условии обеспечения безопасности движения. Для этого им и дан спецсигнал, чтобы предупреждать других водителей о возможной опасности. Что должен делать водитель при встрече с таким автомобилем, также прописано в правилах. Он обязан уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда машины со спецсигналом и сопровождаемых транспортных средств. Автомобили МЧС, полиции с "мигалкой" и сиреной едут кому-то на помощь, значит нуждаются в том, что бы их пропустили. Не все водители других машин это делают. Некоторые не знают, как уступить, не спровоцировав аварийную ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.

В пожарной охране отмечают, что водители все чаще не хотят пропускать машину с проблесковыми маячками. Между тем, до места происшествия пожарные должны прибыть за десять минут в городе и за 20 минут – в сельских районах.

Теги: МЧС, спасатели, ГИБДД, не уступают дорогу



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