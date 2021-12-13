13 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
тюмень (2009) | Фото: Накануне.ru

Мэр Тюмени решил обсудить с горожанами концепцию благоустройства нового парка

Глава Тюмени Руслан Кухарук собрался обсудить с горожанами концепцию благоустройства нового парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Я хочу обсудить с вами концепцию благоустройства территории будущего парка. Зелёный массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово. ⠀

Площадь территории будущей зоны отдыха – 38,32 га (для сравнения, это почти половина Затюменского лесопарка)", - написал Кухарук в своём Instagram.

Мэр напомнил, что в мае 2021 г. более 34 тыс. тюменцев на федеральной платформе выбрали проекты будущего благоустройства пяти территорий. Все они включены в программу 2022 г. и будут приведены в порядок.

Теги: Руслан Кухарук, парк



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