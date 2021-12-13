Улицу Новокольцовскую в Екатеринбурге закроют до осени 2022 года

В Екатеринбурге строители закрывают движение по улице Новокольцовской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

ООО "ГУДСР" закроет движение транспорта по Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, с 3 января по 30 октября 2022 года. Как пояснили в мэрии, это необходимо для реконструкции улицы.

Специалисты обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.