13 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
ремонтные работы (2016) | Фото: Накануне.RU

Улицу Новокольцовскую в Екатеринбурге закроют до осени 2022 года

В Екатеринбурге строители закрывают движение по улице Новокольцовской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

ООО "ГУДСР" закроет движение транспорта по Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, с 3 января по 30 октября 2022 года. Как пояснили в мэрии, это необходимо для реконструкции улицы.

Специалисты обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.

Теги: улица, закрытие, реконструкция, Екатеринбург



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