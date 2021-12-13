СОСПП обратился к Куйвашеву для смягчения коронавирусных ограничений

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой смягчить или отменить QR-ограничения в регионе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП, введение кодов поспособствовало увеличению числа привитых, однако применение обязательных QR-кодов только в отношении объектов торговли и сферы услуг не позволит в кратчайшие сроки обеспечить вакцинирование. В этом может помочь только принцип единообразия при определении отраслей, где QR-коды должны быть обязательны.

"Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем, выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введённых требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников", – отметил член президиума СОСПП, директор ООО "Малышева-73" Игорь Заводовский на прошедшем заседании.

О необходимости отменить QR-коды в ТЦ высказался и член Совета СОСПП, депутат ЗакСО, учредитель ТК "Омега" и ТРЦ "ЭкоМолл Гранат" Владимир Смирнов. По его словам, при нынешних ограничениях, свердловский бизнес не сможет в 2022 году выполнить показатели, заложенные в проект бюджета Минфина.

"Ни для кого не секрет, что основные площади в торгово-развлекательных центрах занимают субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). На сегодняшний день в Свердловской области функционирует 347 торговых центров, а свою деятельность осуществляют 194 003 субъекта МСП и 185 880 микропредприятий на которых суммарно трудится около 750 000 человек. Парализовав работу торговых центров введением QR-кодов, мы наносим серьезный удар по экономике. При этом из проекта бюджета Минфина следует, что Правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ на 12,8%. Как мы будем выполнять эти показатели и за счёт чего пополнять бюджет региона непонятно", – сказал он.

При этом Союз признал, что вакцинирование является наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом, а потому уже организовал системную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, вакцинированию сотрудников, поддержке медицинских организаций и мероприятий прививочной кампании.

В связи с этим, СОСПП подготовил и направил письмо в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева со следующими предложениями:

определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены;

принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых введены обязательные QR-коды;

создать рабочую группу с участием представителей бизнеса и ответственных органов власти под руководством заместителя губернатора Свердловской области для обсуждения экономических рисков, возможных при внедрении новых мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Со своей стороны, для обеспечения скорейшего достижения целевых показателей вакцинирования, компании-члены СОСПП выражают готовность в реализации дополнительных организационных, информационных, финансовых мер, направленных на стимулирование вакцинирования населения.