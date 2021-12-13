Игорь Вагин сохранил пост председателя избирательной комиссии Пермского края

Игорь Вагин сохранил должность председателя избирательной комиссии Пермского края. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома, его кандидатура была поддержана единогласно.

Руководить избиркомом он продолжит пять лет. Руководителем комиссии Игорь Вагин избирается третий состав подряд. Также комиссия единогласно поддержала назначение Сергея Пономарева на должность заместителя председателя крайизбиркома.

Секретарем нового состава крайизбиркома единогласно избрана Татьяна Любарская. В предыдущем составе она заняла пост секретаря в 2020 году после перехода Александра Смертина в администрацию губернатора.