13 Декабря 2021
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лаборатория, коронавирус, нижневартовск, тест (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19

Лекарство дисульфирам, которое наркологи используют для лечения алкоголизма, можно использовать в качестве средства лечения COVID-19, пишут "Известия".

Эффективность лечения выявили в ходе проведения исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. Кроме того, этот препарат снизил риск смерти от COVID-19.

Предполагается, что лекарство подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Отмечается, что исследование носило исключительно наблюдательный характер и поэтому нельзя уверенно установить причинно-следственную связь между приемом препарата и течением болезни. Специалисты будут добиваться продолжения клинических испытаний препарата.

Ранее учёные из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выявили, что пациенты с COVID-19, принимающие определенную группу антидепрессантов, умирают реже.

Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС). К ним относятся препараты флуоксетин и флувоксамин, передает Regnum.

Теги: Дисульфирам, COVID-19, лекарство от алкоголизма



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