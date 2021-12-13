13 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
свалка в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа (2020) | Фото: све.рф

В Нижнем Тагиле готовятся к ликвидации шламонакопителя в 2022 году

Уже в следующем году стартуют работы по ликвидации шламонакопителя в Нижнем Тагиле и свалки в п. Красный. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики, добавив, что в областном бюджете уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации.

После ликвидации планируется восстановить экологическое благополучие освобожденных участок и их экономические потенциал. Четкий план работ будет составлен после проведения предпроектных изысканий и в ходе разработки проектно-сметной документации.

Более того, по поручению главы государства Владимира Путина, в области запущен федеральные проект "Генеральная уборка", главной целью которого является ликвидация экологически опасных объектов: брошенных производств и скважин, незаконных свалок, затопленных в акваториях морей суда. Формированием списка подходящих территорий занимается министерство природных ресурсов и экологи Свердловской области.

"В перечне – объекты, находящиеся в населенных пунктах либо содержащие большое количество отходов, в том числе объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Росприроднадзору и Роспотребнадзору предстоит провести обследование и оценку объектов с учётом влияния на окружающую среду и здоровье человека и определить приоритетные объекты для ликвидации", – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Предложения Среднего Урала и других регионов будут включены в единый федеральный реестр. Завершить работу на объектах планируется до 2030 года.

Теги: шламонакопитель, Нижний Тагил, Красный, свалка, ликвидация



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