Кабмин вновь начал обсуждать поддержку газомоторного транспорта

Вице-премьер России Юрий Борисов на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭКе попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.

По его словам, необходимо увеличить субсидии, чтобы выровнять дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Как отметил Борисов, "Газпром" направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители отстают, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в начале 2021 года Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ.

Проект постановления правительства должен стимулировать перевод машин в России на "голубое" топливо.