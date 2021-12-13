13 Декабря 2021
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Экономика В России
Газпром (2020) | Фото: Накануне.RU

Кабмин вновь начал обсуждать поддержку газомоторного транспорта

Вице-премьер России Юрий Борисов на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭКе попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.

По его словам, необходимо увеличить субсидии, чтобы выровнять дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Как отметил Борисов, "Газпром" направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители отстают, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в начале 2021 года Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ.

Проект постановления правительства должен стимулировать перевод машин в России на "голубое" топливо.

Теги: транспорт, газ, Газпром



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.03.2021 05:35 Мск Стало известно о новой программе перевода автомобилей на газ


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