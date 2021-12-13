13 Декабря 2021
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Общество В России
авторские права копирайт пиратство (2013) | Фото:pravo.ru

"Меморандум 2.0": пиратов удалят из выдачи интернет-поисковиков

До конца 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию российского антипиратского меморандума.

Такое решение было принято сторонами в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре 7 декабря. В обновленной версии документа появится мера по удалению сайтов-рецидивистов. В случае если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи.

Еще одна мера, которую планируется включить в "меморандум 2.0", – это борьба с доменными склейками. Данный инструмент в настоящее время активно применяется пиратами и позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены.

Еще одно важное нововведение – действие положений "меморандума 2.0" предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на иные объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий. В частности, к меморандуму будет предложено присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии, пишут "Ведомости".

За три года действия меморандума из поисковой выдачи, согласно статистике МКС, было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов.

Теги: интернет, пиратство, сайты



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