"Меморандум 2.0": пиратов удалят из выдачи интернет-поисковиков

До конца 2021 года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию российского антипиратского меморандума.

Такое решение было принято сторонами в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре 7 декабря. В обновленной версии документа появится мера по удалению сайтов-рецидивистов. В случае если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи.

Еще одна мера, которую планируется включить в "меморандум 2.0", – это борьба с доменными склейками. Данный инструмент в настоящее время активно применяется пиратами и позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены.

Еще одно важное нововведение – действие положений "меморандума 2.0" предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на иные объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий. В частности, к меморандуму будет предложено присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии, пишут "Ведомости".

За три года действия меморандума из поисковой выдачи, согласно статистике МКС, было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов.