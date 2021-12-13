В Воронеже задержан таксист, подозреваемый в нападении с ножом в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга нашли в Воронеже водителя такси, которого подозревают в нападении с ножом на двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального главка МВД, после информации о том, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким, была направлена ориентировка воронежским полицейским с указанием возможных адресов его проживания.

Подозреваемого задержали 12 декабря.

10 декабря в Московском районе Петербурга между водителем такси и пассажирами произошел конфликт, в ходе которого шофер ударил оппонентов ножом. В результате один мужчина скончался, второй госпитализирован. Его состояние оценивается как "тяжелое".

Ранее в Екатеринбурге нашли таксиста, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Теперь его ждет суд.