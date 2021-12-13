13 Декабря 2021
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Общество В России
вирус бацилла инфекция (2007) | Фото: had.independent.sk

Россия предложила проект борьбы с вирусами, возникающими из-за таяния вечной мерзлоты

Потепление в северных широтах грозит пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты.

Как сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов, Москва, будучи председателем в Арктическом совете, предложила проект совместной борьбы с этой угрозой. "Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются", — сказал Корчунов.

По его словам, российские власти инициировали в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность". Он должен купировать весь спектр "рисков и опасностей, как связанных с деградацией мерзлоты, так и с будущими инфекционными заболеваниями, которых очевидно не будет меньше", сообщает телеканал "Звезда".

Как сообщил ранее лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, древние болезни и вирусы Сибири могут "пробудиться" из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты.

Теги: вирусы, вечная мерзлота



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