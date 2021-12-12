12 Декабря 2021
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самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с самолетом из Екатеринбурга, сменившем курс

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с самолетом "Уральских авиалиний", который летел из Екатеринбурга в Сочи и был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

На борту лайнера находилось более 160 человек.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 11 декабря над Черным морем.

Теги: Бастрыкин, самолет, смена курса



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