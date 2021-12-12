В Набережных Челнах подростки затушили вечный огонь

В Набережных Челнах подростки затушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Школьники сделали это из хулиганских побуждений. Потушив пламя, они быстро скрылись. Но сам инцидент попал в камеры видеонаблюдения и личности несовершеннолетних были установлены. Детей доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики".