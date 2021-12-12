12 Декабря 2021
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Вечный огонь, Екатеринбург (2017) | Фото:www.facebook.com/alshevskix?hc_ref=ARSkCMzZSwKx2sYzTWKsLOIrFaMbnjPt2iQbtMt_6J3Cc6FxTmVTpZZuLYDMcvdid9Q

В Набережных Челнах подростки затушили вечный огонь

В Набережных Челнах подростки затушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Школьники сделали это из хулиганских побуждений. Потушив пламя, они быстро скрылись. Но сам инцидент попал в камеры видеонаблюдения и личности несовершеннолетних были установлены. Детей доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики".

Теги: вечный огонь, подростки, хулиганство



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