12 Декабря 2021
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экскаватор, шахта, горняк, руда (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

В республике Тыва при обрушении шахты погиб рабочий

В Республике Тыва в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия произошла 11 декабря из-за обрушения породы на месторождении. В момент обрушения в шахте находились пять человек. Остальные четверо травм не получили.

"Прокуратурой Республики Тыва организована проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда на комбинате с привлечением специалистов Ростехнадзора и Государственной инспекции труда региона", - говорится в сообщении ведомства.

Результаты организованной проверки и принятие процессуального решения прокуратурой республики поставлены на контроль.

Теги: шахта, обрушение, рабочий



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