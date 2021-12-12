Беглов сосредоточен на бумажной работе вместо решения проблемы снежного коллапса в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 23 различных распоряжения, в то время как в городе имеется ряд насущных проблем, которые особо тревожат петербуржцев.

По данным официального издания Смольного «Петербургский дневник», на этой неделе градоначальник решил присвоить безымянной ранее площади в Калининском районе название Ручьевская, а также подписал указ о премиях студентам-программистам, которые победили в финале 44-го командного чемпионата мира.

Несомненно, эти решения не должны быть исключением в городе, но сейчас, когда возмущенные горожане хотят увидеть реакцию Беглова на более насущные проблемы, подобные распоряжения удивляют.

Так петиция общественника Холодова, в которой он призывает Александра Беглова лично взять ответственность за снежный коллапс в городе, набрала уже более 10 тыс. подписей петербуржцев. Пользователи социальных сетей с удивлением отмечают, что отчеты Смольного и Комитета по благоустройству значительно расходятся с реальностью.

Особо актуальным для местных жителей остается вопрос сохранения исторически значимых зданий. Долгое время активисты пытаются привлечь внимание чиновников к вопросу восстановления старого фонда, который создает уникальный облик Северной столицы. Однако на данный момент число пожаров в доходных домах лишь растет с каждым днем.

Команда Беглова так и не реализовала обещанную еще 29 ноября встречу со строителями метро, которым гарантировала высокие и своевременные зарплаты после перехода из компании-банкрота в созданное правительством города предприятие МССС.

Бизнесмены также ждут от городского правительства каких-либо решений, связанных с выплатами компенсаций в связи с пандемией коронавируса и сопутствующими ей ограничениями в работе.

Петербуржцам хотелось бы знать, что Александр Беглов намерен предпринять для решения этих и многих других городских проблем, однако пресс-служба Смольного и администраторы официальных соцсетей отчитываться лишь о представительских мероприятиях, которые были удостоены визитом главы города.