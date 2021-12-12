Беглов сосредоточен на бумажной работе вместо решения проблемы снежного коллапса в Петербурге

12 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Санкт-Петербург
александр беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Беглов сосредоточен на бумажной работе вместо решения проблемы снежного коллапса в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 23 различных распоряжения, в то время как в городе имеется ряд насущных проблем, которые особо тревожат петербуржцев.

По данным официального издания Смольного «Петербургский дневник», на этой неделе градоначальник решил присвоить безымянной ранее площади в Калининском районе название Ручьевская, а также подписал указ о премиях студентам-программистам, которые победили в финале 44-го командного чемпионата мира.

Несомненно, эти решения не должны быть исключением в городе, но сейчас, когда возмущенные горожане хотят увидеть реакцию Беглова на более насущные проблемы, подобные распоряжения удивляют.

Так петиция общественника Холодова, в которой он призывает Александра Беглова лично взять ответственность за снежный коллапс в городе, набрала уже более 10 тыс. подписей петербуржцев. Пользователи социальных сетей с удивлением отмечают, что отчеты Смольного и Комитета по благоустройству значительно расходятся с реальностью.

Особо актуальным для местных жителей остается вопрос сохранения исторически значимых зданий. Долгое время активисты пытаются привлечь внимание чиновников к вопросу восстановления старого фонда, который создает уникальный облик Северной столицы. Однако на данный момент число пожаров в доходных домах лишь растет с каждым днем.

Команда Беглова так и не реализовала обещанную еще 29 ноября встречу со строителями метро, которым гарантировала высокие и своевременные зарплаты после перехода из компании-банкрота в созданное правительством города предприятие МССС.

Бизнесмены также ждут от городского правительства каких-либо решений, связанных с выплатами компенсаций в связи с пандемией коронавируса и сопутствующими ей ограничениями в работе.

Петербуржцам хотелось бы знать, что Александр Беглов намерен предпринять для решения этих и многих других городских проблем, однако пресс-служба Смольного и администраторы официальных соцсетей отчитываться лишь о представительских мероприятиях, которые были удостоены визитом главы города.

Теги: алексндр беглов, смольный, снежный коллапс, сохранение исторических зданий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7686

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети