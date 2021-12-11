11 Декабря 2021
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Ростов Урал футбол (2016) | Фото: fc-ural.ru

"Урал" со счетом 4:1 разгромил "Ростов"

Екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 18-го тура РПЛ победил с разгромным счетом 4:1 "Ростов". Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону.

На 3-й минуте Рамазан Гаджимурадов с передачи Дениса Кулакова вывел гостей вперед. Через три минуты Арсен Адамов замкнул передачу Рафала Аугустыняка. На 19-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, отыграв один мяч. На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль с паса Ивана Кузьмичева. На 43-й отличился Эрик Бикфалви: румынский полузащитник забил гол с передачи Кулакова, передает "Чемпионат.com".

По результатам матча "Ростов" с 18-ю очками спускается на 13-е место турнирной таблицы, а "Урал" с 19-ю очками поднимается на 11-ю позицию.

Теги: урал, ростов, матч, счет, российская премьер-лига



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