"Урал" со счетом 4:1 разгромил "Ростов"

Екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 18-го тура РПЛ победил с разгромным счетом 4:1 "Ростов". Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону.

На 3-й минуте Рамазан Гаджимурадов с передачи Дениса Кулакова вывел гостей вперед. Через три минуты Арсен Адамов замкнул передачу Рафала Аугустыняка. На 19-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, отыграв один мяч. На 39-й минуте Гаджимурадов оформил дубль с паса Ивана Кузьмичева. На 43-й отличился Эрик Бикфалви: румынский полузащитник забил гол с передачи Кулакова, передает "Чемпионат.com".

По результатам матча "Ростов" с 18-ю очками спускается на 13-е место турнирной таблицы, а "Урал" с 19-ю очками поднимается на 11-ю позицию.