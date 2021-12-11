11 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
смольный, правительство санкт-петербурга (2021) | Фото: Regnum/ Дарья Драй

Дед Мороз выполнил просьбу жителей Петербурга о новом губернаторе

Жители Санкт-Петербурга заметили на улицах города Деда Мороза на санях с большим ящиком. При этом надпись на коробке свидетельствует о том, что волшебник привез нового градоначальника, о котором уже давно мечтают жители Северной столицы.

Глава общественного движения «Маяк» Дарья Хейкинен сообщила, что Дед Мороз преодолел путь из района Парнас до Смольного собора. Кто именно скрывается в коробке у волшебника пока неизвестно.

питер, смольный, памятник, лп(2021)|Фото: VK/скрин

«Прикольно! Реально – лучший подарок», - прокомментировал видео с акции градозащитник Красимир Врански.

Ранее активисты «Маяка» поинтересовались у петербуржцев, чего бы они хотели попросить у Деда Мороза на Новый год для Санкт-Петербурга. Большая часть опрошенных попросили нового губернатора, отметив, что Александр Беглов не смог справиться со своими обязанностями на посту градоначальника.

Теги: дед мороз, губернатор, северная столица,



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