Число отравлений наркотиками среди подростков за последний год выросло на 60% - МВД

В России число отравлений наркотиками среди подростков за последний год выросло на 60%.

"Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%", - цитирует ТАСС замначальника управления ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Вячеслава Батурина.

Всего в среднем за год количество таких случаев среди россиян – около 7 тыс. В МВД называют эту цифру "достаточно большой".

Батурин пожаловался на расшатывание мировой системы по борьбе с наркотиками. Он полагает, что это делают влиятельные структуры, извлекающие из наркоторговли прибыль.

"Когда мы говорим о тех рисках, которые есть для молодежи, - это навязывание тех моделей, которые характерны для более прозападной мысли, и это видим не только мы, но и медики. Нам предлагают и наркотиками лечить наркоманов, и, как на Западе, открывать кофешопы. А давайте еще пойдем дальше - откроем комнаты для потребления наркотиков, как это делается в отдельных странах мира. Но это совершенно не та история, которая говорит о том, что это будет способствовать развитию нашей страны и развитию нашей молодежи", - добавил Батурин.