В Екатеринбурге на Уралмаше отключилось электричество

В Екатеринбурге несколько кварталов в Орджоникидзевском районе (квадрат улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - проспект Космонавтов) оказались обесточены вечером в субботу, 11 декабря. У энергетиков информация об отключении на Уралмаше, но в сети горожане жалуются и на отсутствие света в соседнем микрорайоне Эльмаш.

Аварийные бригады энергетиков уже устраняют неполадки, подключить район к электричеству по резервным каналам планируется в ближайшие часы. О причинах аварии пока не сообщается.

Между тем, из-за неработающих светофоров на дорогах Уралмаша началась осложняться ситуация.