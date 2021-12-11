11 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
свеча, лампа, отключение света, отключение электроэнергии (2019) | Фото: ik.turmush.kg

В Екатеринбурге на Уралмаше отключилось электричество

В Екатеринбурге несколько кварталов в Орджоникидзевском районе (квадрат улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - проспект Космонавтов) оказались обесточены вечером в субботу, 11 декабря. У энергетиков информация об отключении на Уралмаше, но в сети горожане жалуются и на отсутствие света в соседнем микрорайоне Эльмаш.

Аварийные бригады энергетиков уже устраняют неполадки, подключить район к электричеству по резервным каналам планируется в ближайшие часы. О причинах аварии пока не сообщается.

Между тем, из-за неработающих светофоров на дорогах Уралмаша началась осложняться ситуация.

Теги: уралмаш, отключение, электричество



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