Потанин перевел "Интеррос" с Кипра в российский офшор на острове Русский

"Интеррос" Владимира Потанина через кипрскую компанию Whiteleave holdings limited зарегистрировал в специальном административном районе (САР, так называемый "российский офшор") на острове Русский (Владивосток) ООО "Интеррос Капитал", передает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Уставной капитал компании – 305 млрд руб.

"Интеррос Капитал" участвует в цепочке владения "Интерросом" акциями "Норильского никеля" – держит 30,17% акций ГМК.

"Крупнейшая зарубежная компания группы - "Интеррос Капитал" сменила юрисдикцию Кипра и теперь зарегистрирована в Специальном административном районе на острове Русский", - прокомментировал переход Владимир Потанин.

"Во-первых, для "Интерроса" как группы, более 90% бизнеса которой сконцентрировано в России, логичнее и удобнее осуществлять свои инвестиции из нашей страны. Во-вторых, многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов", - пояснил бизнесмен мотивы решения.

В России сейчас два САР – во Владивостоке и Калининграде. Выбор в пользу Дальнего Востока Потанин объясняет желанием группы "Интеррос" стать якорным инвестором в этом регионе.