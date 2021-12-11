Путин сообщил о работавшем в российском правительстве в 90-х кадровом сотруднике ЦРУ

Как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства в начале 90-х годов, заявил президент России Владимир Путин в анонсе фильма "Россия. Новейшая история", показанном в субботу на телеканале "Россия 1".

В минувший четверг – во время общения главы государства с членами СПЧ – Владимир Путин уже говорил на эту тему.

"Посмотрите середину 90-х, начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в 90-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство и участвовали в приватизации. И это только один пример, а на самом деле их гораздо больше", - заявил Путин.

"Во-первых, по этой линии все находилось под контролем определенных стран. Во-вторых, на наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты. Приходили туда на работу каждый день – с утра и до вечера, стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. И им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, потому что они и так все контролировали", - добавил президент.