В Сочи завершено расследование дела о ДТП с участием Собчак

Полицейское следствие направило в прокуратуру материалы о ДТП с участием Ксении Собчак – предварительное расследование завершено.

ЧП произошло 9 октября на дороге "Адлер – Альпика Сервис". Водитель автомобиля Mercedes, в котором находилась Собчак и члены ее съемочной группы, выехал на встречную полосу при запрещающей разметке и столкнулся лоб в лоб с другой легковушкой. Погибла пассажирка второго автомобиля, в машине Собчак все уцелели. Обвиняемым стал водитель "Мерседеса".

Потерпевшими по делу признаны пять человек, говорится в сообщении МВД. Было назначено восемь экспертиз, допрошены 13 свидетелей.

"Проведенной автотехнической судебной экспертизой установлено, что действия водителя автомобиля "Мерседес" не соответствовали требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, что явилось причиной ДТП. Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Адлерским районным судом Сочи Краснодарского края в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в полиции.