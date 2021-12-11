В Астрахани на поверхности Волги заметили маслянистую пленку

В Астрахани в акватории реки Прямая Болда (один из основных рукавов дельты Волги) обнаружили маслянистую пленку на поверхности воды.

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Информацию проверили сотрудники МЧС, факт загрязнения подтвердился. "На поверхности воды обнаружена радужная маслянистая пленка протяженностью предположительно 50 м и шириной 1 м", - сообщили в областном управлении МЧС.

Сейчас на месте работают представители надзорных органов.

2 декабря маслянистая пленка уже появлялась на одном из рукавов Волги в Астрахани, тогда площадь загрязнения составила около 3 тыс. кв. метров.