11 Декабря 2021
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Общество
Маслянистая пленка на поверхности воды. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области

В Астрахани на поверхности Волги заметили маслянистую пленку

В Астрахани в акватории реки Прямая Болда (один из основных рукавов дельты Волги) обнаружили маслянистую пленку на поверхности воды.
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Информацию проверили сотрудники МЧС, факт загрязнения подтвердился. "На поверхности воды обнаружена радужная маслянистая пленка протяженностью предположительно 50 м и шириной 1 м", - сообщили в областном управлении МЧС.

Сейчас на месте работают представители надзорных органов.

2 декабря маслянистая пленка уже появлялась на одном из рукавов Волги в Астрахани, тогда площадь загрязнения составила около 3 тыс. кв. метров.

Маслянистая пленка на поверхности воды.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Астраханской области

Теги: маслянистая пленка, загрязнение, волга, астрахань



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