В Астрахани на поверхности Волги заметили маслянистую пленку
В Астрахани в акватории реки Прямая Болда (один из основных рукавов дельты Волги) обнаружили маслянистую пленку на поверхности воды.
Информацию проверили сотрудники МЧС, факт загрязнения подтвердился. "На поверхности воды обнаружена радужная маслянистая пленка протяженностью предположительно 50 м и шириной 1 м", - сообщили в областном управлении МЧС.
Сейчас на месте работают представители надзорных органов.
2 декабря маслянистая пленка уже появлялась на одном из рукавов Волги в Астрахани, тогда площадь загрязнения составила около 3 тыс. кв. метров.