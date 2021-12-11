На Среднем Урале минимальная суточная заболеваемость COVID-19 с 30 октября

В Свердловской области уже больше двух недель подряд непрерывно снижается заболеваемость коронавирусом. Правда, картина со смертностью от этого заболевания не меняется.

По данным областного оперштаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки в регионе выявлен 661 новый случай COVID-19, 160 случаев пришлись на Екатеринбург, остальные – на населенные пункты области.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 186 767.

"Состояние 636 госпитализированных оценивается как тяжелое, 409 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 326 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 3 894. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.

Выписано 460 человек. Общее число выписанных достигло 162 018.

Зарегистрировано 35 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 8 790.