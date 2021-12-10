Петербургские жилкомы уклончиво отвечают на вопросы по очистке крыш от «сосулек-убийц»

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
жкх лед сосульки (2007) | Фото: Накануне.ru

Петербургские жилкомы уклончиво отвечают на вопросы по очистке крыш от «сосулек-убийц»

Петербуржцы несколько дней направляют в местные жилкомы жалобы, в которых просят убрать опасные сосульки с крыш, но это не помогает. Горожане начали по телефону добиваться ответа на вопрос, когда специалисты устранят реальную угрозу для жизни. В прошлые сезоны в Северной столице уже были случаи, когда сосульки падали на людей и убивали их.

В обязанности коммунальщиков входит удаление наледи и снега с кровель, но видимо Смольный под руководством губернатора Александра Беглова просто «ждет» жертв среди местного населения.

В отделе благоустройства ЖКС №1 Фрунзенского района не смогли обозначить точные сроки по очистке крыш. Обратившейся к ним горожанке посоветовали не ходить возле домов. В ЖКС №1 Невского района другого человека с этим же вопросом переадресовали в районный ЖЭС. В жилкоме №2 Петроградского района ситуация повторилась. Сотрудники отвечают, что их дело просто фиксировать обращения.

Петербуржцы боятся, что мириться со смертельной опасностью придется долго. Синоптики пообещали, что в ближайшие выходные — 11 и 12 декабря — ожидается потепление, а потом снова наступят морозы. Этот факт может в несколько раз усугубить ситуацию.

Теги: северная столица, сосульки, очистка крыш, александр беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7611

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети