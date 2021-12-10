Петербургские жилкомы уклончиво отвечают на вопросы по очистке крыш от «сосулек-убийц»

Петербуржцы несколько дней направляют в местные жилкомы жалобы, в которых просят убрать опасные сосульки с крыш, но это не помогает. Горожане начали по телефону добиваться ответа на вопрос, когда специалисты устранят реальную угрозу для жизни. В прошлые сезоны в Северной столице уже были случаи, когда сосульки падали на людей и убивали их.

В обязанности коммунальщиков входит удаление наледи и снега с кровель, но видимо Смольный под руководством губернатора Александра Беглова просто «ждет» жертв среди местного населения.

В отделе благоустройства ЖКС №1 Фрунзенского района не смогли обозначить точные сроки по очистке крыш. Обратившейся к ним горожанке посоветовали не ходить возле домов. В ЖКС №1 Невского района другого человека с этим же вопросом переадресовали в районный ЖЭС. В жилкоме №2 Петроградского района ситуация повторилась. Сотрудники отвечают, что их дело просто фиксировать обращения.

Петербуржцы боятся, что мириться со смертельной опасностью придется долго. Синоптики пообещали, что в ближайшие выходные — 11 и 12 декабря — ожидается потепление, а потом снова наступят морозы. Этот факт может в несколько раз усугубить ситуацию.