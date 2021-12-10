Госдума стала работать медленнее из-за депутатов-новичков - им приходится все объяснять

Новый состав Госдумы работает и рассматривает законопроекты медленнее, чем мог бы, из-за того, что депутатский корпус значительно обновился, и новички не понимают многие нюансы, просят разъяснить их непосредственно на пленарных заседаниях, пожаловался сегодня вице-спикер Госдумы Иван Мельников на совещании со статс-секретарями федеральных министерств.

"Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты", - сообщил Мельников.

Он попросил статс-секретарей "больше внимания уделять подобному диалогу на уровне фракций".