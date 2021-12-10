Правительство исправит коллизию, из-за которой некоторые многодетные семьи не могут получить субсидию на погашение ипотеки

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Правительство исправит коллизию, из-за которой некоторые многодетные семьи не могут получить субсидию на погашение ипотеки

В весеннюю сессию в Госдуму будет внесен законопроект, решающий правовую коллизию с выплатами многодетным семьям.

Речь о компенсации в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, на которую имеют право семьи с тремя и более детьми. Сейчас в действующем законе сказано, что для получения субсидии собственниками недвижимости должны быть только многодетные родители. Если долями наделены и их дети, то субсидия не предоставляется.

По словам сенатора Андрея Шевченко, этим активно пользуются банки, когда отказывают заемщикам в начислениях. "Потому что у многих многодетных семей в ипотеке использован материнский капитал. А уже по закону об его использовании родители должны наделять детей долями в приобретенном на маткапитал жилье. Возникает коллизия", - рассказал член Совета Федерации на совещании со статс-секретарями федеральных министерств.

Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко: "Что это за глупость? Одной рукой государство дает, другой – забирает. Это недоработанный закон, если банки могут трактовать его вольно".

Правительство в лице вице-премьера Дмитрия Григоренко пообещало оперативно внести необходимые поправки. Ожидается, что закон поправят в весеннюю сессию.

Теги: маткапитал, ипотека, многодетные семьи, коллизия, правительство, субсидия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7602

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети