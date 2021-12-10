Правительство исправит коллизию, из-за которой некоторые многодетные семьи не могут получить субсидию на погашение ипотеки

В весеннюю сессию в Госдуму будет внесен законопроект, решающий правовую коллизию с выплатами многодетным семьям.

Речь о компенсации в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, на которую имеют право семьи с тремя и более детьми. Сейчас в действующем законе сказано, что для получения субсидии собственниками недвижимости должны быть только многодетные родители. Если долями наделены и их дети, то субсидия не предоставляется.

По словам сенатора Андрея Шевченко, этим активно пользуются банки, когда отказывают заемщикам в начислениях. "Потому что у многих многодетных семей в ипотеке использован материнский капитал. А уже по закону об его использовании родители должны наделять детей долями в приобретенном на маткапитал жилье. Возникает коллизия", - рассказал член Совета Федерации на совещании со статс-секретарями федеральных министерств.

Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко: "Что это за глупость? Одной рукой государство дает, другой – забирает. Это недоработанный закон, если банки могут трактовать его вольно".

Правительство в лице вице-премьера Дмитрия Григоренко пообещало оперативно внести необходимые поправки. Ожидается, что закон поправят в весеннюю сессию.