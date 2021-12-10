Сенаторы и депутаты пожаловались на правительство, которое не может рассчитать им зарплаты на следующий год

Сенаторы и депутаты сегодня с плохо скрываемой обидой пожаловались вице-премьеру российского правительства Дмитрию Григоренко на то, что кабмин до сих пор не представил подзаконные акты по расчету зарплат сотрудников Госдумы и Совета Федерации на следующий год. Об этом заявил в частности зампред нижней палаты парламента Иван Мельников. Он добавил, что у сотрудников Госдумы зарплаты "много ниже, чем в аппарате правительства или Счетной палате".

Коллегу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Мы не претендуем на увеличение зарплат. Но документ надо издать. Мы подготовили поправки соответствующие, а адекватной реакции не видим. И у исполнительной и законодательной власти в этой области должны быть одинаковые права".

Григоренко пообещал оперативно разобраться с ситуацией.