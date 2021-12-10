10 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Связной (2013) | Фото:

Куйвашев разрешил свердловчанам посещать салоны сотовой связи без QR-кода

В Свердловской области салоны сотовой связи вычеркнуты из списка свободных от коронавируса зон. Следовательно, их теперь можно посещать, не предъявляя QR-код.

Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, который также расширил список предоставляемых с кодом документов. Среди них:

  • паспорт гражданина РФ;
  • военный билет;
  • паспорт иностранного гражданина;
  • водительское удостоверение;
  • пенсионное удостоверение;
  • свидетельство пенсионера;
  • удостоверение личности офицера;
  • справка об освобождении из мест лишения свободы;
  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ;
  • временное удостоверение личности гражданина РФ;
  • разрешение на временное проживание в РФ;
  • свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
  • паспорт моряка;
  • удостоверение судьи;
  • а также служебное удостоверение сотрудников охраны, министерства внутренних дел, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний, службы войск национальной гвардии РФ, таможенной службы, службы безопасности РФ, СКР и органов прокуратуры.

Теги: салоны сотовой связи, QR-код, Куйвашев, указ



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