Куйвашев разрешил свердловчанам посещать салоны сотовой связи без QR-кода
В Свердловской области салоны сотовой связи вычеркнуты из списка свободных от коронавируса зон. Следовательно, их теперь можно посещать, не предъявляя QR-код.
Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, который также расширил список предоставляемых с кодом документов. Среди них:
- паспорт гражданина РФ;
- военный билет;
- паспорт иностранного гражданина;
- водительское удостоверение;
- пенсионное удостоверение;
- свидетельство пенсионера;
- удостоверение личности офицера;
- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;
- разрешение на временное проживание в РФ;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- паспорт моряка;
- удостоверение судьи;
- а также служебное удостоверение сотрудников охраны, министерства внутренних дел, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний, службы войск национальной гвардии РФ, таможенной службы, службы безопасности РФ, СКР и органов прокуратуры.