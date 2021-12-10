Куйвашев разрешил свердловчанам посещать салоны сотовой связи без QR-кода

В Свердловской области салоны сотовой связи вычеркнуты из списка свободных от коронавируса зон. Следовательно, их теперь можно посещать, не предъявляя QR-код.

Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, который также расширил список предоставляемых с кодом документов. Среди них: