Международный аэропорт "Пермь" пока не отстраняет от работы невакцинированных сотрудников

"Международный аэропорт "Пермь" пока не отстраняет от работы невакцинированных сотрудников. Об этом сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В АО "Международный аэропорт "Пермь" на 10 декабря вакцинировано более 65% сотрудников, а вместе с переболевшими показатель составляет 76%, то есть 571 человек имеют сертификаты. Вакцинация от COVID-19 не окончена, она продолжается во всех подразделениях", - говорится в сообщении.

Три человека старше 60 лет, которые не вакцинировались, находятся на самоизоляции.

Ранее появилась информация, что с 10 декабря до работы могут не допустить порядка 100 работников международного аэропорта Перми "Большое Савино". РБК-Пермь публиковал приказ о готовящемся массовом отстранении от работы специалистов разных уровней международного аэропорта.