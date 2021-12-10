В Екатеринбурге турагента приговорили к 6 годам за кражу у клиентов 9,7 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего турагента из ЗАТО Лесной Татьяны Перминовой, виновной в хищении 9,7 млн рублей у своих клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, осужденная, являясь индивидуальным предпринимателем с 2009 года, продавала жителям города путевки, однако с 2018 г. по 2019 уже не имела подобной возможности. Это злоумышленницу не остановило, и она продолжила предоставлять туристические услуги, получив тем самым от горожан свыше 9,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, 108 человек остались без денег и без отдыха.

Суд назначил Перминовой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.