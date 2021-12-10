Володин пообещал саратовчанке поднять ее вопрос о QR-кодах на обсуждении в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов пообещал жительнице региона озвучить ее точку зрения по законопроектам о QR-кодах при их обсуждении с правительством.

Видео с разговором женщины и спикера ГД опубликовано в его Telegram-канале.

По словам саратовчанки, "лояльной сегрегации" граждан быть не может. "Мы хотим, чтобы вы поняли, что QR-коды — не про здоровье, а рычаг воздействия на людей", - сказала она.

"Я вас услышал, и учитывая, что в понедельник мы будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится", - отвели Володин.

Напомним, 24 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-аккаунте пост, в комментариях к которому предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов. За три дня пост собрал более 600 тысяч комментариев. В основном пользователи высказываются категорично против. Политик сообщил, что планирует организовать работу по изучению всех оставленных под его постом мнений.