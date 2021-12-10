В екатеринбургском поселке 4-летний ребенок погиб, играя со спичками

В Екатеринбурге выясняют причины гибели 4-летнего ребенка, тело которого было обнаружено во время тушения пожара.

Читайте также: Уралец заплатит 50 тысяч покусанному его собакой ребенку

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, трагедия случилась сегодня: известно, что ребенок был один в доме, расположенном в поселке Шувакиш. Предположительно, во время игры со спичками возник пожар, в результате несовершеннолетний погиб. Ребенок спрятался под кроватью, там его тело и было затем обнаружено.

Уже установлено, что отец и мать в это время находились на работе. Семья на учете не состоит, дом построен из пеноблоков.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина гибели ребенка.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мальчика не имеется. Сейчас опрашиваются родственники погибшего, соседи, принимаются меры к установлению непосредственных очевидцев.

А вот как этот инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"ЧП произошло на территории обслуживания ОП №10 УМВД по Екатеринбургу. Сообщение в дежурную часть об обнаружении 4-летнего мальчика по имени Сава поступило от бригады "скорой помощи" в 15.10, врачи уже были бессильны спасти малыша. По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, он мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям. Собранные по данному факту материалы полиция передала по подследственности в региональный СКР", - отметил полковник Горелых.