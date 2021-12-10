10 Декабря 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Совещание, Бованенково (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Ключевой вызов для промышленности – обеспечить ТЭК отечественным высокотехнологичным оборудованием, - Борисов

Уральский полпред Владимир Якушев во время рабочей поездки на ямальское Бованенковское месторождение принял участие в выездном совещании под руководством зампредседателя правительства России Юрия Борисова. Разговор шёл о сотрудничестве российских машиностроительных предприятий и компаний топливно-энергетического комплекса, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

"Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на мировых рынках углеводородов. Такое лидерство обуславливает высокий спрос на высокотехнологичное оборудование, используемое в процессе добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов со стороны отечественного ТЭК. Это и определяет ключевой вызов для российской промышленности – обеспечить организации ТЭК соответствующим высокотехнологичным оборудованием отечественного производства", - отметил Борисов.

Серьёзную роль в решении этих задач играют предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам Борисова, успех диверсификации зависит от того, как будут сложены в один знаменатель запросы потребителя и возможности ОПК по её созданию и производству. Полпред Владимир Якушев отметил, что от самочувствия нефтегазовой отрасли во многом зависит и текущее состояние смежных отраслей, и дальнейшее высокотехнологичное развитие отечественной промышленности.

Совещание, Бованенково(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

"Обрабатывающая индустрия Урала исторически связана с нефтегазовым комплексом. Наши предприятия химической промышленности и машиностроительного комплекса обладают особыми компетенциями. Необходима тесная интеграция планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий. Освоение труднодоступных территорий и запасов потребует и совершенствования технологий, соответствия мировым стандартам, в том числе экологическим, что приведёт к модернизации производств, повышению квалификации сотрудников", - подчеркнул полпред.

Уральские регионы проводят активную политику в этом направлении. К примеру, в Курганской области сформирован кластер арматуростроения с системой испытательных полигонов, в том числе в Югре и на Ямале. В него входит три десятка компаний, причём, не только из УрФО. Недавно созданный Тюменский нефтегазовый кластер объединил более 50 предприятий из семи регионов страны. Это технологический кластер, основанный на кооперации науки и реального сектора.

Совещание, Бованенково(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Нефтегазовые компании продолжают работу по импортозамещению, создавая спрос в отечественных высокотехнологичных секторах.

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, применение отечественных технологий на нефтегазовых предприятиях крайне важно для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. А новые проекты ТЭК – освоение шельфа, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов – вызов для российских предприятий.

"В нашем регионе задач очень много, потенциал отрасли значительный. Мы видим динамику роста добычи и спроса на газ. И добывать его нужно максимально на отечественном оборудовании как в новых регионах, так и в традиционных, где уже создана вся инфраструктура", - сказал Дмитрий Артюхов.

Поездка, Бованенково(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Поездка, Бованенково(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Теги: Владимир Якушев, Юрий Борисов



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