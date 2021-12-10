В "Сбербанк-онлайн" произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения "Сбербанк-онлайн".

Клиенты банка заявляют о сложностях при отображении данных их счетов, а также при попытке совершить перевод, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ообот колл-центра Сбера подтвердил, что в данный момент "у части клиентов возможно некорректное отображение информации по картам и вкладам".

При этом другие сервисы работают штатно, заверили в колл-центре кредитной организации.

В начале октября в работе мобильного приложения Сбербанка также произошел сбой. Часть пользователей жаловалась на то, что не может получить доступ к своем кабинету в приложении, кому-то удалось зайти в него, но в приложении при этом не отражались активные счета и карты.