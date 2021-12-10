10 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

"Мистическая смерть" уральских супругов озадачила полицию. Проводится проверка

Сотрудники полиции обнаружили тела супружеской пары в квартире Баранчинского. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, инциденту предшествовал пожар в доме женатой пары, а сама трагедия вызывает множество вопросов.

Сегодня в 6.00 в диспетчерскую пожарно-спасательной части №77 поселка Баранчинский поступил сигнал о пожаре в частном доме. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, огнем были поражены дом и сарай, внутри которого были обнаружены тела собаки, 5 гусей и пяти куриц, а также 10 коз. По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за замыкания электропроводки. На момент обыска, следов хозяев в доме обнаружено не было.

Их нашли позднее в 16.35 в квартире матери хозяина, которая скончалась еще в августе текущего года. Супруги 1972 г.р. и 1970 г.р. находились в ванной комнате.

"Их мистическая смерть породила много вопросов. Установлено, что незадолго до трагедии погибшая женщина пообщалась со своей дочерью. На руках женщины были обнаружены ожоги, полученные в результате пожара, когда она пыталась спасти домашних животных. Квартира, где нашли тела супругов, была закрыта изнутри. Собранные по этому ЧП материалы полиция передала для принятия решения в Следственный комитет по Свердловской области", - отметил полковник Горелых.

В СКР добавили, что по данному факту следственным отделом по городу Кушва уже проводится проверка.

"По предварительным данным осмотра места происшествия и тел умерших, признаков того, что в их отношении совершены противоправные действия посторонними, не имеется. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, соседей и знакомых семьи, в которой произошла трагедия, также выясняется точная причина смерти супругов, для чего проводятся необходимые экспертизы", - сообщили в СКР.

Теги: смерть, супруги, проверка, следователи, Кушва, полиция



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