Моор рассказал Якушеву о крупных инвестпроектах Тюменской области

Целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе предстоит реализовать в Тюменской области в ближайшие годы. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое провел полпред Владимир Якушев.

В числе наиболее перспективных проектов, суммарная инвестиционная емкость которых превышает 211 млрд рублей, Александр Моор назвал развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени.

Кроме того, компания "СИБУР" продолжает развитие Тобольской промышленной площадки, а компания "Роснефть" – реализацию Уватского проекта.

"Инвестиционная команда Тюменской области нацелена на конкретные результаты. Мы сделаем все возможное для максимального увеличения объема инвестиций в региональную экономику в 2022 году", – заявил губернатор.

В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Александр Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.

Инвестиционный климат в регионах находится в сфере пристального внимания президента России Владимира Путина, подчеркнул полпред главы государства. Владимир Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении. "Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", – резюмировал он.