Рабочие обезглавили скульптуру на фасаде дома офицеров в Екатеринбурге

Скульптура солдата Красной армии на фасаде Окружного дома офицеров была обезглавлена. Такое видео у себя в Telegram-канале выложила архитектор Полина Иванова.

На кадрах видно, что на фасаде одновременно находится сразу несколько человек, которые накрыли скульптуру строительным материалом. Как сообщили Накануне.RU в самом доме офицеров, на данный момент ведется капитальный ремонт, однако об "обезглавливании солдата" информации пока нет.

Напомним, что в 68-ю годовщину смерти советского руководителя Иосифа Сталина в Екатеринбурге случилось удивительное - найден давно утраченный барельеф генералиссимуса, который размещался на здании Окружного дома офицеров. Выяснилось, что барельеф вождя лежит в хранилище музея на улице Первомайской. Историческое изваяние полностью запечатано и запаковано.