10 Декабря 2021
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Общество Пермский край
ПМЭФ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Уралкалий" вновь стал компаний-чемпионом отрасли за ответственный подход к производству минеральных удобрений

"Уралкалий" вновь вошёл в число компаний-чемпионов отрасли за ответственный подход к производству минеральных удобрений в рамках стратегической инициативы Industry Stewardship Champions – глобального проекта Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сообщили Накануне.RU в компании.

Список отраслевых лидеров был представлен Советом директоров IFA в ходе проведения ежегодного стратегического форума ассоциации, прошедшего в этом году в Дубае (ОАЭ). Звание чемпиона отрасли присваивается производителям удобрений, принявшим участие в серии ежегодных комплексных отраслевых исследований, проводимых IFA, в сфере анализа качества продукции, уровня промышленной безопасности, охраны труда, экологии, энергоэффективности, ресурсосбережения, снижения выбросов парниковых газов и других направлений, направленных на повышение эффективности производства. Компании также должны были успешно пройти сертификацию IFA Protect & Sustain, являющуюся отраслевым стандартом управления продукцией и охватывающую области действия международных сертификатов (ISO, OHSAS, Responsible Care).

"Высокая оценка нашей деятельности со стороны IFA является очередным подтверждением правильности выбранной стратегии и определения ключевых приоритетов компании как в сфере ESG, так и в рамках повышения эффективности производственных процессов. Мы продолжим поступательное движение в этих направлениях, используя собственную экспертизу и ведущие мировые практики", - сказал генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук.

Теги: ПАО Уралкалий, Виталий Лаук



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