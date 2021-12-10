В Петербурге ищут бойца ММА, напавшего на сотрудников Центра "Э"

В Петербурге ведут поиски 28-летнего гражданина Узбекистана Бунеда Тухтаева, бойца смешанных боевых искусств (ММА), который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму. Также он пытался завладеть их оружием.

Полицейским удалось его задержать и доставить в отдел, однако мужчина смог оттуда сбежать, пишет Regnum.

По данным СМИ, Тухтаева подозревают в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".