10 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Уборка дороги, чистка снега (2020) | Фото: Накануне.RU

Орлов поручил коммунальщикам разобраться с гололедом в Екатеринбурге

В пятницу, 10 декабря, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам усилить борьбу с наледью на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по словам Орлова, нетипичные погодные условия начала декабря принесли резкие перепады температуры и осадки, что способствовало образованию на дорогах гололедицы.

"Жители активно обращаются в адрес администрации с просьбой усилить очистку пешеходных зон. Поэтому требую уделить особое внимание нормативному содержанию тротуаров, остановок транспорта и лестничных маршей", - заявил мэр.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, с начала декабря коммунальщики вывезли на полигоны более 19 тысяч тонн снежной массы. Для борьбы с гололедицей дорожники израсходовали в общей сложности 442 тонны противогололедных материалов и 891 тонну фракционного песка.

Сегодня, 10 декабря, на дневную уборку города выйдут 369 рабочих и 139 единиц техники. Напомним, ранее в мэрии обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой не оставлять личный транспорт в местах уборки снега.

Теги: Орлов, гололед, Екатеринбург



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