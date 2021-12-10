Глава "Вектора" сообщил о четырех россиянах со штаммом коронавируса "омикрон"

В России на сегодняшний день выявлено четыре случая заражения штаммом "Омикрон", заявил глава Центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", - цитирует Максютова РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что пациентов с "омикроном" в стране по-прежнему двое.

8 декабря сообщалось, что 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, госпитализированы с коронавирусом или его симптомами. У двоих из них подтвержден омикрон-штамм COVID-19. Тесты других пассажиров, которые прилетели тем же рейсом, еще расшифровываются.

Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием прибывающих из-за границы россиян. С 26 ноября обследовано уже более 5 тысяч человек, сообщила глава ведомства Анна Попова.