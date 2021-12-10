Мэр Перми "сделал оргвыводы" после того, как город не почистили от снега

Глава Перми Алексей Дёмкин раскритиковал ответственных за очистку города от снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Instagram мэр напомнил, что "в Пермь пришли мощные снегопады, в ночь выпало около 15 см осадков, и работы у дорожных служб много".

"Никакие сложные погодные условия не оправдывают отсутствие контроля и координации на местах. Сегодня с утра не почищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города. Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные "козьи тропы". Глава Ленинского района должен воспринимать это, как предупреждение. У нового главы Индустриального района есть прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник, фронт работ позволяет это сделать. Глава Дзержинского района должен доложить, какие санкции будут приняты к подрядчику, содержащему район", - написал Дёмкин.