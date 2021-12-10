Мэр Перми "сделал оргвыводы" после того, как город не почистили от снега

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Улица, Пермь (2021) | Фото: instagram.com, Алексей Дёмкин

Мэр Перми "сделал оргвыводы" после того, как город не почистили от снега

Глава Перми Алексей Дёмкин раскритиковал ответственных за очистку города от снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Instagram мэр напомнил, что "в Пермь пришли мощные снегопады, в ночь выпало около 15 см осадков, и работы у дорожных служб много".

"Никакие сложные погодные условия не оправдывают отсутствие контроля и координации на местах. Сегодня с утра не почищенные тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы можно было наблюдать практически во всех районах города. Оргвыводы, безусловно, будут сделаны. Особенно много претензий к Ленинскому району, ведь к центру города всегда повышенные требования. Не тротуары, а сплошные "козьи тропы". Глава Ленинского района должен воспринимать это, как предупреждение. У нового главы Индустриального района есть прекрасная возможность показать, какой он хозяйственник, фронт работ позволяет это сделать. Глава Дзержинского района должен доложить, какие санкции будут приняты к подрядчику, содержащему район", - написал Дёмкин.

Теги: Алексей Дёмкин, Пермь, снег



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7560

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети