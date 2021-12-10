АО "Транснефть – Сибирь" модернизировало систему электроснабжения нефтеперекачивающих станций в Тюменской области

10 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" модернизировало систему электроснабжения нефтеперекачивающих станций в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило модернизацию системы электроснабжения нефтеперекачивающих станций № 1 и № 2 "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов с целью поддержания бесперебойной работы при отключении источника электроснабжения. 

Модернизация системы энергоснабжения НПС проводилась с июля 2021 года. Ранее установленное оборудование эксплуатировалось с 2001 года и перестало соответствовать современным нормативным требованиям ПАО "Транснефть". В закрытых распределительных устройствах нефтеперекачивающих станций заменены восемь высоковольтных выключателей на быстродействующие вакуумные, установлены микропроцессорные блоки управления быстродействующим автоматическим вводом резерва электроснабжения (БАВР).

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

БАВР позволяет исключить перерыв в электроснабжении основного и вспомогательного оборудования НПС в случае отключения одного из источников электроснабжения, что способствует повышению надежности ведения процесса транспортировки нефти и электроснабжения НПС в целом.

В разработанном российскими производителями быстродействующем устройстве автоматического ввода резерва электроснабжения применены уникальные алгоритмы работы, благодаря чему в комплексе с новыми быстродействующими вакуумными выключателями при исчезновении напряжения обеспечивается переключение на второй источник электроснабжения в интервале времени от 27 до 40 миллисекунд. 

Работы по модернизации выполнены с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

После успешного проведения комплексного опробования оборудование введено в эксплуатацию.

 

Теги: Транснефть - Сибирь, электроснабжение нефтеперекачивающих станций



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7550

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети