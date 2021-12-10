СМИ: В России создадут базу граждан и компаний, сдающих квартиры в аренду

Министерство строительства и ЖКХ России разработало законопроект о создании государственной информационной системы по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и парковочных мест. В правительстве считают, что это позволит "обелить" рынок арендной недвижимости в стране. Сейчас бюджет теряет из-за нерегистрируемых договоров до 162 млрд руб. в год, пишет "Коммерсант".

В законопроекте устанавливаются штрафы для арендодателей, которые не захотят вносить в базу свои данные – от 5 до 50 тыс. руб.

Согласно законопроекту, арендаторы и арендодатели должны будут проводить сделки через государственную систему и там же отчитываться об изменениях в договорах (например, о росте арендной платы).

Ожидается, что в Госдуму законопроект будет внесен в весеннюю сессию 2022 года.