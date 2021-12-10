10 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге приставы арестовали "Ягуар" за долг в 26,5 млн рублей

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль "Ягуар", владелец которого не вернул долг в десятки миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступил исполнительный документ о взыскании 26 миллионов 491 тысячи рублей с мужчины, который взял заем на крупную сумму у индивидуального предпринимателя. Однако оплату по договору займа уралец не вносил.

Судебные приставы установили, что мужчина является владельцем машины "Ягуар XJ". Свое авто должник тщательно скрывал, поэтому оно было объявлено в исполнительный розыск. В дальнейшем "Ягуар" нашли в центре Екатеринбурга на улице Радищева - он стоял на парковке одного из многоквартирных домов.

В отношении машины составили акт описи (ареста) имущества и отправили ее на ответственное хранение. Если в ближайшее время владелец не начнет платить по счетам, "Ягуар" продадут на торгах в Росимуществе, а вырученные деньги направят на погашение долга.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре екатеринбургские приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир.

Теги: приставы, Ягуар, долги, арест



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