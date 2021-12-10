В Деревне Универсиады произошел пожар

Сегодня утром со стороны выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" горожане заметили черный дым. Как позже выяснилось, пожар произошел не в самом здании, а на стройке, где сейчас возводят Деревню Универсиады.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожарно-спасательные подразделения уже выехали к месту возгорания для проверки информации, однако в группе "Синара", которая и занимается строительством объектов, рассказали, что уже не о чем беспокоиться.

"Произошло возгорание утеплителя, находящегося рядом с общежитием №4. Загорелся мусор. Пожар потушен работниками собственными силами", - сообщили в пресс-службе.