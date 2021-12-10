10 Декабря 2021
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День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз (2013) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург на своем поезде приедет Дед Мороз. Без QR-кода к нему не пустят

В понедельник, 13 декабря, в 9 утра по местному времени в Екатеринбург прибудет сказочный поезд Деда Мороза.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, передвижную резиденцию зимнего волшебника в столицу Урала доставит украшенный новогодними огнями паровоз - локомотив серии П36. В составе поезда, подготовленного Российскими железными дорогами, несколько празднично оформленных вагонов. Часть из них будет открыта для посещения: ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Сам Дед Мороз выйдет на перрон, чтобы поздравить уральцев с наступающим Новым Годом и поиграть с детьми. Бесплатная праздничная программа с участием артистов и аниматоров будет организована на территории вокзального комплекса: она начнется за полчаса до прибытия поезда и продлится до 18 часов. На платформе будет устроена ярмарка и игровые площадки для детей, можно будет сделать фото с северным оленем или на фоне праздничного паровоза. Отдельная программа предусмотрена для тех, кто купил билеты: она включает участие в играх и квестах в поезде, чаепитие и общение с Дедом Морозом в его приемной, отправку поздравительных открыток и подарок.

сказочный поезд Деда Мороза(2021)|Фото: Пресс-служба Северной ЖД

"Учитывая действующие противоэпидемические ограничения, доступ на перрон и в вагоны передвижной резиденции для лиц старше 18 лет будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность", - уточнили в пресс-службе СвЖД.

Сказочный поезд Деда Мороза отправился в путешествие из Великого Устюга. Он будет находиться в пути 41 день и сделает остановки более чем в 30 городах, проехав в общей сложности 13 тысяч километров, а финиширует в канун Старого Нового года.

Теги: поезд, Дед Мороз, СвЖД, Екатеринбург



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