СМИ: российский экспорт вакцин превысил $1 млрд

За десять месяцев 2021 года российский экспорт вакцин в стоимостном выражении составил более $1,2 млрд следует из данных Федеральной таможенной службы.

Поставки этих препаратов подскочили в октябре до $356 млн, и это больше чем вдвое превышает сентябрьский объем. Результат октября — это рекорд за всю историю страны с начала 90-х годов.

До 2021 года, как объясняли ранее эксперты, под кодом 3002200009 на экспорт отправлялись вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Всего с 2018 по 2020 гг. Россия экспортировала 468,3 т подобных медицинских препаратов на $182,1 млн.

Но резкий рост этой экспортной категории начался в 2021 году, после начала масштабного производства "Спутника V". Уже за первое полугодие 2021 года РФ продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. В Минпромторге подтверждали, что рост экспорта вакцин под этим кодом действительно связан преимущественно с поставками вакцин против COVID-19 на международные рынки.

Как сообщалось ранее, Россия будет экспортировать вакцину от COVID-19 "ЭпивакКорона" в Венесуэлу, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. Судя по тому, что он назвал Венесуэлу "первой страной, куда будет направлена эта вакцина", будут и другие импортеры.

"ЭпивакКорона" – вакцина, разработанная новосибирским центром "Вектор". Она далеко не самая популярная и распространенная в России. В ряде СМИ выходили критические публикации и комментарии экспертов, которые сомневались в высокой эффективности этой вакцины. Власти отрицают, что "ЭпивакКорона" может быть неэффективна.